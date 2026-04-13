Верховный суд запретил оставлять пенсионеров без средств к жизни

Верховный суд России указал, что удержания из пенсии не должны лишать человека средств к существованию. Поводом стало дело жительницы Рязанской области, которая оспаривала списания из своей пенсии в счет долга за коммунальные услуги.

С июля по декабрь 2023 года с пенсионерки удержали около 40 тысяч рублей. При этом ее ежемесячная пенсия составляла 13 тысяч, а другого дохода, как установил суд, у нее не было.

Суд первой инстанции частично встал на сторону женщины, но апелляция и кассация решили, что прожиточный минимум сохраняется только если сам должник подаст отдельное заявление. Верховный суд, по данным РАПСИ, с таким подходом не согласился.

В высшей инстанции напомнили: исполнительное производство строится в том числе на принципе неприкосновенности минимума имущества и денежных средств, которые нужны должнику и его семье для жизни. Поэтому, если пенсионный орган знает размер пенсии и видит, что это единственный доход, он не может удерживать деньги так, чтобы человек оставался без минимальных средств на жизнь.

По итогам Верховный суд признал действия пенсионного органа незаконными. При этом речь не о полном запрете взыскивать долги с пенсионеров, а о том, что такие удержания не должны опускать их доход ниже уровня, необходимого для существования.