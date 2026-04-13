13 апреля, 11:04

В РПЛ режут лимит на иностранцев: со следующего сезона хотят перейти на формулу 12+7

Минспорт опубликовал проект нового лимита на легионеров в РПЛ

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Минспорт опубликовал проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России по футболу. Документ предполагает, что с сезона-2026/27 клубы смогут включать в заявку не более 12 иностранных игроков, а одновременно на поле смогут находиться максимум семь.

Сейчас в РПЛ действует более мягкая формула: клубы могут вносить в заявку на игру 13 легионеров, а на поле одновременно выпускать до восьми. Этот лимит действует с сезона-2022/23.

Дегтярёв: Сокращение числа легионеров поддержит отечественных спортсменов
Дегтярёв: Сокращение числа легионеров поддержит отечественных спортсменов

То есть речь идет об очередном ужесточении правил для клубов премьер-лиги. По сути, один иностранный игрок исчезает и из заявки, и с поля.

Тема лимита обсуждается уже давно, а сам спор обычно крутится вокруг двух вещей — качества чемпионата и времени для российских игроков. Сторонники ужесточения говорят, что это даст больше практики своим футболистам, противники опасаются падения уровня лиги и сокращения конкуренции за места в составе. Формально же действующая система лимитов была утверждена РФС еще летом 2025 года как часть регламентной модели на сезон-2025/26.

Валерий Карпин назвал «злом» лимит на легионеров в российском футболе
Валерий Карпин назвал «злом» лимит на легионеров в российском футболе

