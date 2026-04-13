В РПЛ ужесточат лимит на легионеров со следующего сезона

Российская премьер-лига (РПЛ) намерена перейти на более жёсткие ограничения по количеству иностранных игроков в команде. Нововведение должно начать действовать со следующего сезона. Об этом написал в соцсети журналист Иван Карпов.

«Лимит в РПЛ на сезон 2026/27: не более 12 легионеров в заявке и 7 одновременно на поле (сейчас 13+8). Приказ министра спорта Дегтярёва об этом будет опубликован в ближайшее время», — сказано в тексте.

Предполагается, что футбольным клубам разрешат включать в основной состав не более 12 легионеров. При этом анонсируемое ужесточение квот не станет последним. Далее планка может опуститься до 11 иностранных спортсменов в команде.

Напомним, в начале года сообщалось, что министр спорта РФ Михаил Дегтярёв не будет отказываться от планов по ужесточению лимита на иностранных футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ). Чиновник подчеркнул, что регулирование количества иностранцев — это ключевой государственный инструмент влияния на кадровую политику в футбольных командах. В настоящее время регламент позволяет клубам заявлять до 13 легионеров, из которых в игре могут участвовать одновременно восемь.