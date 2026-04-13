Чекалина после суда везут в «Капотню», защита готовит обжалование

После вынесения приговора Артём Чекалин, по информации Baza, будет этапирован в московское СИЗО-7 «Капотня». Ближайшие две недели он проведёт там на карантине, а затем его переведут в другое учреждение ФСИН.

Защита Чекалина намерена обжаловать приговор. Официальных комментариев от ФСИН по маршруту этапирования на этот момент не было.

Гагаринский суд Москвы 13 апреля приговорил бывшего мужа Лерчек к семи годам колонии общего режима. Также ему назначили штраф в 194,5 млн рублей.

Суд признал Чекалина виновным по делу о незаконных валютных операциях. По версии следствия, он вместе с Валерией Чекалиной и бизнес-партнёром Романом Вишняком вывел за рубеж более 250 млн рублей по подложным документам.

Сам Чекалин вину не признавал и просил назначить ему условный срок. Ранее гособвинение запрашивало для него 7,5 года колонии и штраф почти в 197 млн рублей.