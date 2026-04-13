Адвокат назвал страшное условие возможной отсрочки наказания для Артёма Чекалина

Осуждённый за денежные махинации блогер Артём Чекалин может получить отсрочку по исполнению приговора, только если что-то случится с его бывшей супругой Валерией (Лерчек), воспитывающей их общих детей. Об этом сказал адвокат Артёма Чекалина Сергей Гуров. Life.ru публикует видео.

«Закон у нас предусматривает отсрочку только для мужчин-отцов, которые одиноки. В данном случае не будем пока об этом гооврить. Надеюсь, что законных оснований для отсрочки не будет. Я хочу пожелать большого здоровья Валерии, чтобы она как можно быстрее выздоровела», — уточнил юрист.