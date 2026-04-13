Адвокат назвал страшное условие возможной отсрочки наказания для Артёма Чекалина
Осуждённый за денежные махинации блогер Артём Чекалин может получить отсрочку по исполнению приговора, только если что-то случится с его бывшей супругой Валерией (Лерчек), воспитывающей их общих детей. Об этом сказал адвокат Артёма Чекалина Сергей Гуров. Life.ru публикует видео.
«Закон у нас предусматривает отсрочку только для мужчин-отцов, которые одиноки. В данном случае не будем пока об этом гооврить. Надеюсь, что законных оснований для отсрочки не будет. Я хочу пожелать большого здоровья Валерии, чтобы она как можно быстрее выздоровела», — уточнил юрист.
Напомним, блогеров Валерию (Лерчек) и Артёма Чекалиных обвинили в выводе более 250 миллионов рублей за границу с помощью поддельных документов. Суд остановил рассмотрение дела против Лерчек из-за обнаруженного у неё рака желудка. Разбирательство в отношении Артёма продолжилось. Пара ранее уже развелась. Сегодня, 13 апреля, Гагаринский суд Москвы приговорил Артёмчека к 7 годам колонии общего режима за проведение незаконных валютных операций. Чекалин также должен будет выплатить штраф в 194,5 млн рублей. Адвокат сообщил, что намерен обжаловать приговор. Общие дети Чекалиных будут постоянно проживать со своей матерью. Сама Валерия попросила судей проявить снисхождение к экс-супругу.
