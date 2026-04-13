После приговора Чекалину дети переедут к Лерчек, заявил её адвокат

После приговора Артёму Чекалину дети переедут к матери — блогершие Лерчек — и будут жить с ней. Об этом сообщил её адвокат Константин Третьяков. По его словам, ранее был установлен определённый режим общения (дети жили то у отца, то у матери), однако после оглашения приговора всё изменилось.

«У них был установлен режим общения. Теперь, соответсвенно, Артёма уже нет. Отец пока в СИЗО, пэтому куда ещё, пока к Валерии», — заявил Третьяков.

Напомним, Гагаринский суд Москвы приговорил Артёма Чекалина к семи годам колонии общего режима. Его признали виновным в незаконных валютных операциях с использованием поддельных документов. Кроме того, суд назначил штраф в размере 194,5 млн рублей. По версии следствия, Чекалин вместе с бывшей супругой Валерией и партнёром Романом Вишняком перевёл более 250 млн рублей на счета компаний в ОАЭ, используя фиктивные документы.