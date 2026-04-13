Life.ru публикует видео с реакцией Артёма Чекалина на приговор

Блогер Артём Чекалин был сдержан, когда его уголовное дело завершилось приговором к 7 годам заключения и штрафом в более чем 194 миллиона рублей. Корреспондент Life.ru записал видео из зала суда.

Предприниматель заслушал вердикт, не изменившись в лице. После прочтения приговора к нему подошёл сотрудник полиции, чтобы заковать в наручники и проводить в клетку для задержанных.

Напомним, бывший супруг блогерши Лерчек Артём Чекалин получил семь лет колонии общего режима. Такое решение вынес Гагаринский суд Москвы, признав его виновным в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов. Помимо лишения свободы, блогера обязали выплатить штраф в размере 194,5 млн рублей. По данным следствия, Чекалин вместе с экс-женой Валерией и их партнёром Романом Вишняком перевели более 250 млн рублей на счета фирм из Объединённых Арабских Эмиратов по фальшивым бумагам.