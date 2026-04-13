13 апреля, 11:44

Артём Чекалин пришёл с тяжёлым сердцем на оглашение приговора

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Бывший супруг блогерши Лерчек Артём Чекалин заявил, что пришёл на оглашение приговора по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ с тяжёлым сердцем. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами, в том числе с корреспондентом Life.ru.

По его словам, накануне ему пришлось поговорить с детьми и подготовить их к возможному исходу. Он отметил, что ситуация тяжело отражается на семье.

«Я пришёл с тяжёлым сердцем… пришлось сказать детям, что, возможно, я сегодня не вернусь домой», — заявил Чекалин. Он добавил, что дети тяжело переживают происходящее, особенно на фоне болезни матери.

«Дети плакали»: Артём Чекалин рассказал о прощании с семьёй перед вынесением приговора
«Дети плакали»: Артём Чекалин рассказал о прощании с семьёй перед вынесением приговора

Напомним, ранее в Гагаринском суде Москвы гособвинение запросило для Артёма Чекалина 7,5 года лишения свободы. Его обвиняют в незаконных валютных операциях на сумму свыше 250 миллионов рублей, полученных, по версии следствия, от продажи фитнес-марафонов. Прокурор также настаивает на назначении штрафа около 200 миллионов рублей. В отношении Артёма и Валерии Чекалиных расследуется дело о выводе средств за рубеж с использованием поддельных документов. При этом производство по делу Лерчек ранее было приостановлено из-за её тяжёлого заболевания, а расследование в отношении её бывшего супруга продолжается, по делу проходят десятки свидетелей.

BannerImage
