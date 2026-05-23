Многодетным семьям сохранят пособия при небольшом превышении дохода, заявили в Госдуме

В России вступил в силу закон, позволяющий многодетным семьям сохранить ежемесячное детское пособие при небольшом превышении прожиточного минимума. Новые правила начали действовать с 22 мая.

Теперь выплаты продолжат получать родители, если средний доход на одного члена семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, изменения затронут более 231 тысячи детей.

По его словам, закон был принят по поручению президента после обращений граждан во время прямой линии. В Госдуме уточнили, что действие новых норм распространяется на всех получателей пособия с начала 2026 года, подавать дополнительные заявления для этого не потребуется.