23 мая, 11:44

Многодетным семьям сохранят пособия при небольшом превышении дохода, заявили в Госдуме

Володин: Новый закон сохранит выплаты для 231 тысячи детей

В России вступил в силу закон, позволяющий многодетным семьям сохранить ежемесячное детское пособие при небольшом превышении прожиточного минимума. Новые правила начали действовать с 22 мая.

Теперь выплаты продолжат получать родители, если средний доход на одного члена семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, изменения затронут более 231 тысячи детей.

«Мера коснётся более 231 тысячи детей, родители которых получат выплаты по новому правилу», — отметил Володин.

По его словам, закон был принят по поручению президента после обращений граждан во время прямой линии. В Госдуме уточнили, что действие новых норм распространяется на всех получателей пособия с начала 2026 года, подавать дополнительные заявления для этого не потребуется.

Полина Никифорова
