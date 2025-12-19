Президент России Владимир Путин раскритиковал механизм предоставления социальной поддержки многодетным семьям. Глава государства заявил, что отказ в выплатах из-за незначительного превышения порога нуждаемости является ошибкой, которая подрывает стимулы к труду.

«Вы сейчас сказали, что, когда вы работаете, у вас трудовой доход увеличивается, а сразу сокращается поддержка со стороны государства: те средства, которые вы получали, когда ваш трудовой доход был меньше, они сразу сокращаются. И получается, что бессмысленно работать. Это дестимулирует людей к трудовой деятельности», — заявил глава государства.

Президент прямо назвал сложившуюся практику ошибочной и дал поручение правительству. Он выразил уверенность в том, что Минфин его услышит и примет меры.

«Просто здесь никакой экономии нет, а попытка получить какие-то доходы за счёт многодетных семей выглядит аморально, согласен с вами», — подчеркнул Путин.

В ходе того же обсуждения Владимир Путин также затронул вопрос работы детских садов и ясельных групп. Президент заявил о необходимости продлить их рабочий день, отметив, что нынешний график часто неудобен для родителей. По мнению главы государства, дополнительные часы работы дошкольных учреждений помогли бы решить ряд бытовых и социальных проблем семей.