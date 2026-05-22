Соцфонд автоматически пересмотрит отказы по единому пособию многодетным семьям

Социальный фонд России начал автоматически пересматривать отказы в назначении единого пособия многодетным семьям, которым ранее не одобрили выплаты из-за небольшого превышения дохода. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе фонда.

Там пояснили, что родителям не придётся заново подавать документы или обращаться с заявлением. Если прежнее решение не соответствует обновлённым требованиям, поддержку назначат автоматически. Информация о новом решении появится в личном кабинете на портале «Госуслуги». Первые уведомления россиянам начнут поступать уже с 22 мая.

Тем, кто раньше не проходил по критериям из-за превышения установленного лимита, начислят выплату в размере половины регионального прожиточного минимума на ребёнка. В среднем по стране сумма составляет около 9,2 тысячи рублей. С 22 мая в России начали действовать обновлённые правила оформления единого пособия для семей с детьми. Теперь многодетные родители смогут сохранить право на помощь даже в случае небольшого роста заработка. Согласно новым условиям, продлить меру поддержки получится, если доход оказался выше установленного порога не более чем на десять процентов.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России начнёт действовать новая мера поддержки для семей с детьми. Родители смогут рассчитывать на ежегодную выплату, размер которой в отдельных случаях достигнет 189 тысяч рублей. Кроме того, власти планируют увеличить пособия по уходу за ребёнком до полутора лет.