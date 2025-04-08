Зима не спешит отступать: что ждёт Москву и Питер 8–9 апреля и в ближайшую неделю В Москве настоящая зимняя погода: с метелью и сугробами. В Санкт-Петербурге ясно, но холодно и лежит снег. Гидрометцентр предупредил о сильных снегопадах в центре России. Чего ждать от погоды в ближайшие три дня и неделю, читайте подробнее в материале Life.ru. 8 апреля, 11:52 В Москву и Петербург в начале апреля неожиданно вернулась зима. Обложка © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV

Прогноз погоды 8 апреля 2025

Несмотря на второй месяц весны, на часть территории европейской России вернулась зима со всеми вытекающими: морозами, снегопадами и местами даже метелями. Метеорологическая обстановка обусловливается прохождением четырёх циклонов, двух антициклонов и действием атмосферных фронтов. Холоднее всего — в континентальных районах, ближе к Балтике мороз ожидается слабее.

МЧС России предупреждает, что в связи c воздействием опасных метеорологических явлений в ряде районов прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта.

Прогноз погоды на неделю с 8-го по 13 апреля

Погода в Москве

В столицу и Подмосковье вернулась зима. Практически всю неделю здесь прогнозируются небольшие ночные снегопады, а днём возможен снег с дождём. На юге региона возможен сильный снег. Осадки прекратятся ближе к выходным.

Ночные температуры в Московской области на рабочей неделе окажутся ниже нормы для этого времени года — от -4 до -9 градусов. В Москве 8 апреля около нуля, мокрый снег, метель, а к среде температура может опуститься до -2 градусов. В четверг, 10 апреля, станет немного теплее — около нуля, далее температура будет повышаться.

Температура в Москве сейчас ниже нормы. Фото © ТАСС / Александр Казаков

И всё же днём тоже будет довольно прохладно: температура воздуха — ниже нормы. До пятницы в столичном регионе температура воздуха останется в пределах от -1 до +4 градусов.

В ночь на субботу местами похолодает до -5 градусов, однако днём потеплеет до +3…+8, при этом наиболее высокая температура ожидается в южных районах Подмосковья. В столице воздух прогреется до +4.

В воскресенье, 13 апреля, температура воздуха поднимется: ночью от -1 градуса на юге региона до -6 на севере, а в Москве будет около -2. Днём в Москве температура поднимется до +7.

Ветер будет преимущественно северного и северо-западного направлений, со скоростью 3–8 м/с, но возможны порывы до 9–14 м/с. Если усиление ветра совпадёт со снегопадом, в Москве может начаться метель.

Атмосферное давление к середине недели поднимется до 747 мм рт. ст., но затем, к 10 апреля, снизится до 730 мм. Существенного роста к выходным не прогнозируется.

Погода в Санкт-Петербурге

В Петербурге и Ленинградской области погода, в отличие от Московского региона, будет несколько помягче. На этом скажется близость Балтийского моря, которое уже вобрало определённое количество тепла. В начале недели — без существенных осадков, по ночам возможен слабый снег. Со среды до конца недели небо затянется облаками, временами будет идти небольшой мокрый снег, возможен снегопад.

В среду температура воздуха в дневное время — около +2 градусов, по ночам — заморозки до -5. С 10 апреля начнётся похолодание: в четверг и пятницу столбики термометров покажут от нуля до +1 градуса днём и минус 3–6 градусов в ночные часы.

Непогода продержится до конца недели. Фото © ТАСС / Алексей Смагин

В субботу, 12 апреля, несколько потеплеет: ночью — до +2 градусов, но днём — всего +1. В воскресенье ожидается возвращение весенней погоды: ночью — +5 градусов, днём — до +9. Ветер будет часто менять направление. Со вторника по пятницу — западный, северо-западный и юго-западный, 2–5 м/с.

Атмосферное давление во вторник составит 767 мм рт. ст., а к четвергу оно упадёт до 747 мм и сохранится на том же уровне до конца рабочей недели.

Всему виной циклон «Зион»

Похолодание в апреле 2025 года в Северо-Западном регионе, в Москве и области, а также в Центральной России произошло в основном из-за циклона «Зион». Он двигался с запада на восток, проходя вдоль побережья, черпал холодный арктический воздух Баренцева моря и отправлял его по своей западной периферии с севера на юг.

Также, по мнению климатолога Владимира Семёнова, похолодание вызвано контрастом температур между Арктикой и средними широтами. В апреле над континентами уже существенно теплеет, а в Арктике ещё зима — всё покрыто льдами, в океан поступает мало солнечной энергии. Эксперт отмечает, что из-за глобальных изменений климата подобная непогода может повториться и в мае.

Сколько ещё продлится зима?

По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, устойчивое потепление в Москве ожидается не раньше середины апреля, а именно 15–16 апреля. К этому времени температура вернётся к значениям до +10 градусов. А по мнению синоптика Александра Ильина, комфортная погода с температурой до +20 градусов наступит не раньше 18 апреля.

Авторы Андрей Соколов