Военное положение, которое продлили на Украине, является попыткой Владимира Зеленского сразу одним махом «убить двух зайцев». То есть глава киевского режима хочет оставить себе «президентское кресло», а Европейскому союзу — «колониальные войска» для борьбы с Россией. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Жизни украинцев — плата за власть Зеленского, в которую он вцепился зубами. Продление военного положения позволяет киевскому режиму держать в страхе народ, чтобы не помышлял о смене президента», — сказал он.

По словам депутата, страны Западной Европы готовы продолжать оказывать военную помощь Незалежной в борьбе с Россией и необходимые человеческие ресурсы для этого существуют, ведь всех, кто на данный момент выражается против политики страны — отправляют на фронт.