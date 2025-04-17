«Плата за власть»: В Госдуме заявили о попытке Зеленского убить двух зайцев
Депутат Белик: Продлением военного положения Зеленский хочет убить двух зайцев
Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Военное положение, которое продлили на Украине, является попыткой Владимира Зеленского сразу одним махом «убить двух зайцев». То есть глава киевского режима хочет оставить себе «президентское кресло», а Европейскому союзу — «колониальные войска» для борьбы с Россией. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
«Жизни украинцев — плата за власть Зеленского, в которую он вцепился зубами. Продление военного положения позволяет киевскому режиму держать в страхе народ, чтобы не помышлял о смене президента», — сказал он.
По словам депутата, страны Западной Европы готовы продолжать оказывать военную помощь Незалежной в борьбе с Россией и необходимые человеческие ресурсы для этого существуют, ведь всех, кто на данный момент выражается против политики страны — отправляют на фронт.
Напомним, что 16 апреля Верховная Рада продлила военное положение в Украине до 6 августа. Проект о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней — с 9 мая по 6 августа 2025 года — был представлен Владимиром Зеленским. Ранее Пётр Порошенко* выразил мнение, что военное положение используется для узурпации власти в стране.
*Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов