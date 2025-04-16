Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 апреля, 18:49

«Преступлений на несколько томов»: Один из основателей «Правого сектора»* ликвидирован под Белгородом

Поддубный: Под Белгородом ликвидирован боевик «Правого сектора»* Малкович

Во время попытки прорыва под Белгородом был уничтожен украинский боевик по имени Василий Малкович, известный под позывным Хорват. Об это сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Василий Малкович. Фото © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Василий Малкович. Фото © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

По его словам, Малкович являлся одним из сооснователей группировки «Правый сектор»*. Журналист также отметил, что Хорват занимался подготовкой боевиков с периода Майдана, принимал участие в водной и энергетической блокаде Крыма, а его руки «по локоть в крови».

«Преступлений, совершенных этим идейным неонацистом, наберётся на несколько томов», — написал Поддубный у себя в телеграм-канале.

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Ранее на Украине сообщили о гибели ещё одного военнослужащего Вооружённых сил Украины (ВСУ) в результате удара по Сумам. Согласно данным Талалаевской общины в Черниговской области, погибший украинский солдат — Владимир Жеребцов, который заключил контракт с армией в августе 2008 года.

* Организация, запрещённая в России

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Александра Мышляева
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