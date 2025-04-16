Во время попытки прорыва под Белгородом был уничтожен украинский боевик по имени Василий Малкович, известный под позывным Хорват. Об это сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Василий Малкович. Фото © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

По его словам, Малкович являлся одним из сооснователей группировки «Правый сектор»*. Журналист также отметил, что Хорват занимался подготовкой боевиков с периода Майдана, принимал участие в водной и энергетической блокаде Крыма, а его руки «по локоть в крови».

«Преступлений, совершенных этим идейным неонацистом, наберётся на несколько томов», — написал Поддубный у себя в телеграм-канале.

Ранее на Украине сообщили о гибели ещё одного военнослужащего Вооружённых сил Украины (ВСУ) в результате удара по Сумам. Согласно данным Талалаевской общины в Черниговской области, погибший украинский солдат — Владимир Жеребцов, который заключил контракт с армией в августе 2008 года.