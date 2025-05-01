«Видно в бинокль»: На Украине заявили, что Днепропетровская область «приняла эстафету»
Эксперт Матвийчук: До Днепропетровской области остались считаные километры
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После провала в Курской области ситуация на фронте у ВСУ покатилась по наклонной. Российские офицеры с некоторых позиций уже могут наблюдать Днепропетровскую область в бинокль, пока Киев морально готовит местных к началу активных боевых действий в их регионе. Об этом сообщил в беседе сайтом MK.Ru полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
После недавних неудачных наступательных действий противника ситуация на фронте для него ухудшилась, на ряде участков приблизившись к критической. Российские войска теперь находятся в непосредственной близости от Днепропетровской области.
В частности, группировка «Днепр» завершает операцию под Ореховом (Запорожская область), от окраин которого до Днепропетровщины менее километра. Кроме того, ВСУ вытесняют из Удачного, после чего до областной границы также останутся считанные километры.
На фоне приближения фронта противник открыто заявляет, что Днепропетровская область приняла на себя «эстафету войны». Масштабная эвакуация гражданского населения, идущая в регионе, преподносится как ожидаемое и логичное развитие событий, а не как чрезвычайная мера.
Ранее в некоторых населённых пунктах, находящихся на востоке Днепропетровской области, объявили обязательную эвакуацию для семей с детьми. Она будет проходить в принудительном формате, если люди откажутся уезжать. Тем временем ВС РФ уже подошли к областной границе.