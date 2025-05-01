После провала в Курской области ситуация на фронте у ВСУ покатилась по наклонной. Российские офицеры с некоторых позиций уже могут наблюдать Днепропетровскую область в бинокль, пока Киев морально готовит местных к началу активных боевых действий в их регионе. Об этом сообщил в беседе сайтом MK.Ru полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

После недавних неудачных наступательных действий противника ситуация на фронте для него ухудшилась, на ряде участков приблизившись к критической. Российские войска теперь находятся в непосредственной близости от Днепропетровской области.

В частности, группировка «Днепр» завершает операцию под Ореховом (Запорожская область), от окраин которого до Днепропетровщины менее километра. Кроме того, ВСУ вытесняют из Удачного, после чего до областной границы также останутся считанные километры.