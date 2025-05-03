Новости СВО. Армия России зашла в Красноармейск и движется к Херсону, Трамп решил переписать историю ВОВ, 3 мая Российские разведчики ворвались в Красноармейск и на правый берег Днепра, подразделения ВС РФ зашли в Сумскую область, кому выгодна сделка по украинским ресурсам — дайджест Life.ru 2 мая, 21:07 3224 3224 Российские военные уничтожают позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 3 мая

Российские войска зашли в Красноармейск (Покровск). Штурмовики смогли продвинуться в жилой застройке на юге города. Военный блогер Юрий Подоляка считает, что наши войска здесь проводят разведку боем.

— Если мы хотим выбить противника из северных районов ДНР, Покровск надо брать. Все предыдущие месяцы командование группировки «Центр» избегало бить по Покровску в лоб. Вместо этого российские войска, как ранее в Угледаре, Авдеевке и Красногоровке, медленно и методично отрезают противника от логистики, — отмечает военный корреспондент Александр Коц.

Операторы FPV-дронов 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили ретрансляторы разведывательных и ударных БПЛА, а также антенны связи боевиков на Краснолиманском направлении. Видео © Telegram / Минобороны

На восток от Дзержинска (Торецка) подразделения ВС РФ зашли в Новооленовку, а также в Малиновку и Новую Полтавку. На этом направлении постоянно работают дроноводы. В районе Константиновки они регулярно уничтожают транспорт ВСУ.

Карта СВО на 3 мая 2025 года. ВС РФ зашли в Новооленовку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

В северной части ДНР Киев в очередной раз бросил своих боевиков. Командование попыталось закрыть бреши в обороне в районах населённых пунктов Новое, Липовое и Редкодуб, но вэсэушники приняли решение сдаться в плен. Военнопленные рассказали, что их бросили на убой без оружия, боеприпасов, еды, воды и медикаментов, а эвакуационные группы отказываются забирать раненых.

Сумская область, 3 мая

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что наши войска создают «полосу безопасности» в Сумской области. Перешли к этому после полного освобождения Курской области. Наступление идёт на Беловоды и Водолаги. По некоторым данным, эти сёла уже освобождены. Кроме того, ВС РФ перешли границы в районе ранее освобождённой Олешни.

Расчёты FPV-дронов центра «Рубикон» поражают живую силу, бронированную технику, БПЛА и пункты временной дислокации ВСУ на Сумском направлении. Видео © Telegram / Минобороны

Вблизи села Зелёная Роща ПВО обнаружила и уничтожила истребитель противника. Предположительно, он должен был атаковать Курскую область. Интересно, что сбит он за 40 километров от государственной границы, что говорит о контроле нашими войсками воздушного пространства киевского режима.

Херсонская область, 3 мая

Российским подразделениям удалось зайти на правый берег Днепра. Наши войска замечены около села Кизомыс. По одной из версий, идёт поиск слабых мест в обороне противника. Кроме того, выявляются огневые точки и артиллерия.

Параллельно с вылазками идёт уничтожение инфраструктуры ВСУ. Авиация ударила по цеху сборки БПЛА. Уничтожено несколько десятков беспилотников и до 45 военнослужащих.

Украина будет покупать оружие за полезные ископаемые

Детали соглашения об украинских полезных ископаемых пока не разглашаются, но якобы всё делается для восстановления Украины. Деньги от продажи ресурсов будут поступать в специальный фонд, а уже оттуда распределяться в различные проекты. Также известно, что договор не имеет срока, а разорвать его можно только по соглашению сторон. На что действительно повлияла сделка, так это на поставки оружия.

— Администрация Трампа уведомила Конгресс о готовности возобновить поставки военных материалов, уточнив, что они будут осуществляться в форме прямых коммерческих продаж, о которых необязательно объявлять публично как о военных поставках за рубеж, — пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.

Сумма поставки — не менее 50 миллионов долларов. Расплачиваться, похоже, придётся украинскими ресурсами или же запрячь европейцев.

— Европа платит, украинцы и русские гибнут на фронте. Вот такая «хорошая» сделка для всех, — подытожили авторы статьи.

Трамп определил новую роль США в Великой Отечественной

В преддверии 80-летия Победы президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление. По его мнению, именно благодаря США удалось добиться победы как в Первой, так и во Второй мировой войне.

— Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали больше, чем любая другая страна, чтобы добиться победы во Второй мировой войне. Я официально переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — в День Победы в Первой мировой войне. Мы выиграли обе войны, никто даже близко не подошёл к нам по силе, отваге или военному гению, но мы никогда ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать! Мы снова начнём праздновать наши победы, — заявил Дональд Трамп.

Авторы Даниил Черных