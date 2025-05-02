Новости СВО. Армия России зачищает шахту Матроны, ВСУ бегут по курскому приграничью, США и Украина подписали соглашение по ископаемым, 2 мая Российские войска вошли в несколько населённых пунктов в Донбассе, Киев бросил своих боевиков под Суджей, Зеленский подписал невыгодное для Украины соглашение — дайджест Life.ru. 1 мая, 21:07 Российский военный в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 2 мая

Российские войска продвигаются в ДНР. Успехи фиксируются у Дзержинска (Торецка). ВС РФ удалось зачистить территорию шахты Матроны Московской. Восточнее наши войска подходят к Новооленевке и Александрополю. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает, что сейчас бои идут за Старую Николаевку.

Карта СВО на 2 мая 2025 года. Константиновское направление. Штурмовые группы 150-й МСД зачистили территорию шахты Матроны Московской. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

На юге ДНР Армия России закрепилась на юго-восточной окраине Богатыря. На этом же направлении заметили большое количество иностранных наёмников.

— К линии фронта на Южно-Донецком направлении переброшены иностранные наёмники. Довольно крупная группа, в том числе итальянцы, колумбийцы, чилийцы и литовцы, — сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

Расчёты АГС-17 и 120-мм миномётов «Сани» группировки войск «Восток» срывают попытки ротации ВСУ в районе населённых пунктов Отрадное и Фёдоровка на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Курская область, 2 мая

Больше 200 украинских военных оказались заперты в Курской области. Их бросило командование, поэтому теперь они скрываются по лесам, при этом у них нет ни воды, ни еды. Все они рассредоточены у Гуево и Олешни. В районе Горналя в плен попали ещё два украинских десантника. Известно, что их мобилизовали в январе этого года. Повоевать им удалось всего четыре дня.

Херсонская область, 2 мая

В Алёшках ВСУ ударили по местному рынку. Город находится напротив Херсона, но на другом берегу Днепра, поэтому киевские боевики обстреливают его регулярно. В результате атаки БПЛА погибло минимум семь человек, ещё 20 получили ранения.

— После первой волны ударов по рынку в Алёшках, где уже были погибшие и раненые, враг направил FPV-дроны для добивания выживших, — рассказал губернатор Владимир Сальдо.

После первой волны ударов по рынку в Алёшках, где уже были погибшие и раненые, враг направил FPV-дроны для добивания выживших. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

Зеленский продал Украину

Киев и Вашингтон подписали многострадальное соглашение по украинским полезным ископаемым. Источник The New York Times заявил, что Украина не получила по договору никаких гарантий безопасности, а вот совместный инвестиционный фонд будет. В нём, как утверждает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, у сторон будут равные права. По его словам, Киев сохранит контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами. Прибыль будет вкладываться в Украину.

— Это соглашение — чёткий сигнал России, что администрация Трампа привержена мирному процессу и созданию свободной, суверенной и процветающей Украины в долгосрочной перспективе. Президент Трамп представлял себе это как партнёрство между американским и украинским народами, чтобы продемонстрировать стремление обеих сторон к прочному миру и процветанию Украины, — сказал министр финансов США Скотт Бессент.

Подписать соглашение планировали раньше, но представители Киева пытались продавить пункты, которые США были отвергнуты.

За кого воюют французы на Украине

Пока власти Франции решают, отправлять на Украину войска или нет, граждане Пятой республики уже принимают участие в боевых действиях. Но не за киевский режим, а за Россию. Они являются военнослужащими подразделения «Нормандия – Неман». Эту информацию ранее подтвердил президент России Владимир Путин.

Издание Le Figaro обратило внимание на добровольца с позывным Падре. Он служил инструктором во французском Иностранном легионе. В составе «Нормандии – Неман» есть и луганчанин Серж Мунье. В детстве он был перевезён во Францию, где окончил военное училище. У него на руках остался просроченный французский паспорт.

В это же время министр государственной деятельности, государственной службы и упрощения Лоран Марканжели призывает французов записываться в военный резерв. Для чего ему нужны жизни граждан Франции, он не объяснил, заявив, что стране нужно помочь справиться с мировыми кризисами.

Авторы Даниил Черных