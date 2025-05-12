«Дебильный шаг»: Шарий высмеял Зеленского за слова о встрече с Путиным в Стамбуле
Шарий назвал игрой на публику слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле
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Заявления Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Турции являются игрой на публику и не имеют реального значения. Такое мнение высказал украинский блогер Анатолий Шарий.
«Это школьный уровень советников, которые подсказали, что для внутренней аудитории он будет выглядеть очень круто», — написал Шарий в соцсетях.
Блогер напомнил, что Владимир Путин изначально не собирался ехать в Турцию на переговоры с украинской стороной. Шарий назвал шаг Киева абсолютно дебильным, если смотреть на него с точки зрения взрослого человека.
«Причём тут «я лечу, я не боюсь, а ты не прилетишь» — непонятно. Абсурд какой-то», — заключил блогер.
Напомним, Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Также глава государства отметил, что не исключает возможности достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом. Зеленский сначала заявил, что Украина согласится на это предложение только после того, как Россия пойдёт на 30-дневное перемирие. Позже главарь киевского режима согласился на переговоры, сказав, что будет ждать президента РФ в Стамбуле. При этом помощник лидера России Юрий Ушаков ещё 11 мая уточнял, что состав российской делегации будет объявлен позже.