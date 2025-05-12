«Дебильный шаг»: Шарий высмеял Зеленского за слова о встрече с Путиным в Стамбуле

Заявления Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Турции являются игрой на публику и не имеют реального значения. Такое мнение высказал украинский блогер Анатолий Шарий.

«Это школьный уровень советников, которые подсказали, что для внутренней аудитории он будет выглядеть очень круто», — написал Шарий в соцсетях.

Блогер напомнил, что Владимир Путин изначально не собирался ехать в Турцию на переговоры с украинской стороной. Шарий назвал шаг Киева абсолютно дебильным, если смотреть на него с точки зрения взрослого человека.