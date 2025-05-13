В Кремле заявили об активной подготовке к стамбульским переговорам с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что Россия активно готовится к переговорам с Украиной, которые запланированы в Стамбуле на четверг.

По его словам, российская сторона сосредоточена на подготовке к предстоящей встрече. Песков также уточнил, что Кремль пока воздерживается от дополнительных комментариев относительно деталей планируемого диалога.