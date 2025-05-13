В Кремле заявили об активной подготовке к стамбульским переговорам с Украиной
Песков: Российская сторона продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что Россия активно готовится к переговорам с Украиной, которые запланированы в Стамбуле на четверг.
По его словам, российская сторона сосредоточена на подготовке к предстоящей встрече. Песков также уточнил, что Кремль пока воздерживается от дополнительных комментариев относительно деталей планируемого диалога.
Напомним, ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — там же, где Киевом был сорван диалог в 2022 году. Сначала Владимир Зеленский поставил ультиматум, но затем всё же согласился на встречу, сказав, что «будет ждать» президента РФ в Стамбуле лично. Позже Михаил Подоляк заявил, что Зеленский не намерен встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме Путина. Однако он не пояснил, как Киев собирается нарушить свой же закон о запрете на переговоры.