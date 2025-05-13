Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 09:45

Политолог оценил «шоуменский балаган» Зеленского перед переговорами в Стамбуле

Политолог Светов: Путин не будет встречаться с нелегитимным Зеленским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

В переговорах в Стамбуле в 2022 году президенты России и Украины не участвовали, но Владимир Зеленский почему-то решил, что в этот раз диалог должен начаться сразу на высшем уровне, без подготовки договорённостей. О том, почему Зеленский просчитался, «вызвав» Владимира Путина в Стамбул, в беседе с «Царьградом» рассказал политолог Юрий Светов.

«Зеленский как шоумен, мне кажется, больше всего переживал, что центр мира в эти дни был в Москве... И вот он вдруг, реагируя на предложения Путина о переговорах, трактует таким образом, что Путин собирается с ним встречаться. С чего он это взял?», — говорит политолог.

Он напомнил, что президент РФ предложил возобновить сорванный Киевом диалог, и в тех переговорах, в 2022 году, президенты не участвовали.

«А сейчас думать, что президент Путин полетит в Турцию на встречу с человеком, легитимность которого утрачена год назад, это просто нелепо. Это Зеленский в своём обычном шоуменском стиле разыгрывает», — добавил он.

Однако, по словам эксперта, президент России вообще не рассматривает такого рода встречи: Москва и ранее заявляла, что сначала нужно подготовить документы, учитывающие интересы сторон, оформить позицию. Но Киев упорно «устраивает балаган», заключил Светов.

Миролюбие и великодушие: Нумеролог оценила энергию 15 мая, когда могут состояться переговоры РФ и Украины
Миролюбие и великодушие: Нумеролог оценила энергию 15 мая, когда могут состояться переговоры РФ и Украины

Напомним, ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — там же, где Киевом был сорван диалог в 2022 году. Сначала Владимир Зеленский поставил ультиматум, но затем всё же согласился на встречу, сказав, что «будет ждать» президента РФ в Стамбуле лично. Позже Михаил Подоляк заявил, что Зеленский не намерен встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме Путина. Однако он не пояснил, как Киев собирается нарушить свой же закон о запрете на переговоры.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar