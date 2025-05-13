Политолог оценил «шоуменский балаган» Зеленского перед переговорами в Стамбуле
Политолог Светов: Путин не будет встречаться с нелегитимным Зеленским
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin
В переговорах в Стамбуле в 2022 году президенты России и Украины не участвовали, но Владимир Зеленский почему-то решил, что в этот раз диалог должен начаться сразу на высшем уровне, без подготовки договорённостей. О том, почему Зеленский просчитался, «вызвав» Владимира Путина в Стамбул, в беседе с «Царьградом» рассказал политолог Юрий Светов.
«Зеленский как шоумен, мне кажется, больше всего переживал, что центр мира в эти дни был в Москве... И вот он вдруг, реагируя на предложения Путина о переговорах, трактует таким образом, что Путин собирается с ним встречаться. С чего он это взял?», — говорит политолог.
Он напомнил, что президент РФ предложил возобновить сорванный Киевом диалог, и в тех переговорах, в 2022 году, президенты не участвовали.
«А сейчас думать, что президент Путин полетит в Турцию на встречу с человеком, легитимность которого утрачена год назад, это просто нелепо. Это Зеленский в своём обычном шоуменском стиле разыгрывает», — добавил он.
Однако, по словам эксперта, президент России вообще не рассматривает такого рода встречи: Москва и ранее заявляла, что сначала нужно подготовить документы, учитывающие интересы сторон, оформить позицию. Но Киев упорно «устраивает балаган», заключил Светов.
Напомним, ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — там же, где Киевом был сорван диалог в 2022 году. Сначала Владимир Зеленский поставил ультиматум, но затем всё же согласился на встречу, сказав, что «будет ждать» президента РФ в Стамбуле лично. Позже Михаил Подоляк заявил, что Зеленский не намерен встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме Путина. Однако он не пояснил, как Киев собирается нарушить свой же закон о запрете на переговоры.