Политолог оценил «шоуменский балаган» Зеленского перед переговорами в Стамбуле

В переговорах в Стамбуле в 2022 году президенты России и Украины не участвовали, но Владимир Зеленский почему-то решил, что в этот раз диалог должен начаться сразу на высшем уровне, без подготовки договорённостей. О том, почему Зеленский просчитался, «вызвав» Владимира Путина в Стамбул, в беседе с «Царьградом» рассказал политолог Юрий Светов.

«Зеленский как шоумен, мне кажется, больше всего переживал, что центр мира в эти дни был в Москве... И вот он вдруг, реагируя на предложения Путина о переговорах, трактует таким образом, что Путин собирается с ним встречаться. С чего он это взял?», — говорит политолог.

Он напомнил, что президент РФ предложил возобновить сорванный Киевом диалог, и в тех переговорах, в 2022 году, президенты не участвовали.

«А сейчас думать, что президент Путин полетит в Турцию на встречу с человеком, легитимность которого утрачена год назад, это просто нелепо. Это Зеленский в своём обычном шоуменском стиле разыгрывает», — добавил он.