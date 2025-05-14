Зеленский нашёл лазейку для отмены переговоров в Стамбуле
SC: Зеленский специально обращается к Путину, чтобы отменить переговоры
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Призывы Владимира Зеленского о прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным выглядят как способ отказаться от диалога в случае, если лидер России не прилетит в Стамбул. Об этом сообщает Strategic Culture (SC).
«Это выглядит как попытка отменить переговоры, если Путин не появится», — указано в статье.
При этом, по версии издания, Украина всё равно будет настаивать на введении новых санкций против России, вне зависимости от того, какими будут итоги встречи.
Напомним, ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — там же, где Киевом был сорван диалог в 2022 году. Зеленский не сразу, но всё же дал согласие на встречу, а также подчеркнул, что будет лично ждать Владимира Путина в Стамбуле, хотя об участии первых лиц государства речи не шло. Кто окажется в составе делегации РФ, пока неизвестно.