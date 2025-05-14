Зеленский нашёл лазейку для отмены переговоров в Стамбуле

Призывы Владимира Зеленского о прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным выглядят как способ отказаться от диалога в случае, если лидер России не прилетит в Стамбул. Об этом сообщает Strategic Culture (SC).

«Это выглядит как попытка отменить переговоры, если Путин не появится», — указано в статье.

При этом, по версии издания, Украина всё равно будет настаивать на введении новых санкций против России, вне зависимости от того, какими будут итоги встречи.