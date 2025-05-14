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Регион
14 мая, 16:30

Зеленский нашёл лазейку для отмены переговоров в Стамбуле

SC: Зеленский специально обращается к Путину, чтобы отменить переговоры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Призывы Владимира Зеленского о прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным выглядят как способ отказаться от диалога в случае, если лидер России не прилетит в Стамбул. Об этом сообщает Strategic Culture (SC).

«Это выглядит как попытка отменить переговоры, если Путин не появится», — указано в статье.

При этом, по версии издания, Украина всё равно будет настаивать на введении новых санкций против России, вне зависимости от того, какими будут итоги встречи.

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Напомним, ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — там же, где Киевом был сорван диалог в 2022 году. Зеленский не сразу, но всё же дал согласие на встречу, а также подчеркнул, что будет лично ждать Владимира Путина в Стамбуле, хотя об участии первых лиц государства речи не шло. Кто окажется в составе делегации РФ, пока неизвестно.

Полина Никифорова
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