Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 16:00

«Как по нотам»: Священник заявил, что исход переговоров о перемирии уже давно предрешён

Священник Островский: Исход переговоров о перемирии уже расписан в деталях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Исход переговоров по Украине в Стамбуле заранее предрешён, заявил православный священник Павел Островский. Он сравнил предстоящий диалог с мелодией, которая уже давно расписана по нотам. В истории человечества много подобных «томов сыгранных мелодий», отметил священнослужитель.

«То, что мы видим вокруг переговоров о перемирии и гадаем, что будет дальше, уже расписано всё в деталях. Играет мелодия по нотам, которые уже написаны, а нам остается только слушать», написал священник в своём телеграм-канале.

Украинский бизнесмен раскрыл правду о том, как Зеленский просил его устроить переговоры с Москвой
Украинский бизнесмен раскрыл правду о том, как Зеленский просил его устроить переговоры с Москвой

Напомним, ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — там же, где Киевом был сорван диалог в 2022 году. Владимир Зеленский не сразу, но всё же дал согласие на встречу, а также подчеркнул, что будет лично ждать Путина в Стамбуле, хотя об участии первых лиц государства речи не шло. Кто окажется в составе делегации РФ, до сих пор неизвестно.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Переговоры в Стамбуле
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar