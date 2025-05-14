«Как по нотам»: Священник заявил, что исход переговоров о перемирии уже давно предрешён

Исход переговоров по Украине в Стамбуле заранее предрешён, заявил православный священник Павел Островский. Он сравнил предстоящий диалог с мелодией, которая уже давно расписана по нотам. В истории человечества много подобных «томов сыгранных мелодий», отметил священнослужитель.

«То, что мы видим вокруг переговоров о перемирии и гадаем, что будет дальше, уже расписано всё в деталях. Играет мелодия по нотам, которые уже написаны, а нам остается только слушать», — написал священник в своём телеграм-канале.