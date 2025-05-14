«Как по нотам»: Священник заявил, что исход переговоров о перемирии уже давно предрешён
Священник Островский: Исход переговоров о перемирии уже расписан в деталях
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Исход переговоров по Украине в Стамбуле заранее предрешён, заявил православный священник Павел Островский. Он сравнил предстоящий диалог с мелодией, которая уже давно расписана по нотам. В истории человечества много подобных «томов сыгранных мелодий», отметил священнослужитель.
«То, что мы видим вокруг переговоров о перемирии и гадаем, что будет дальше, уже расписано всё в деталях. Играет мелодия по нотам, которые уже написаны, а нам остается только слушать», — написал священник в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — там же, где Киевом был сорван диалог в 2022 году. Владимир Зеленский не сразу, но всё же дал согласие на встречу, а также подчеркнул, что будет лично ждать Путина в Стамбуле, хотя об участии первых лиц государства речи не шло. Кто окажется в составе делегации РФ, до сих пор неизвестно.