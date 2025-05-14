Украинский бизнесмен раскрыл правду о том, как Зеленский просил его устроить переговоры с Москвой

Украинский бизнесмен Вадим Новинский заявил, что в начале конфликта по личной просьбе президента Украины Владимира Зеленского выходил на контакт с российским руководством для организации переговоров о прекращении боевых действий. Об этом он сообщил в своём Facebook*, комментируя слова Зеленского, который ранее обвинил его в представлении интересов Кремля.

Новинский отверг обвинения в сотрудничестве с Москвой и подчеркнул, что его действия были согласованы с украинским руководством. Кроме того, он предложил Зеленскому обнародовать записи их телефонных разговоров, чтобы доказать свою правоту.

«Хочу напомнить господину Зеленскому, что в первые дни войны именно по его личной просьбе и, с ведома руководителей силовых структур и, его ближайшего окружения, я действительно связывался с рядом лиц в Российской Федерации, согласовывая все свои действия с президентом Украины, помогая организовывать переговорный процесс украинской и российской групп в Гомеле. Ни о каком предложении бегства, капитуляции или других действиях речь с моей стороны не шла – предметом обсуждения была исключительно переговорная рамка, предваряющая встречу между делегациями Украины и России», — написал предприниматель.

Вадим Новинский — украинский бизнесмен, один из крупнейших промышленников страны, владелец группы «Смарт-Холдинг», которая имеет интересы в металлургии, судостроении, энергетике и недвижимости. Родился в России, но в 2012 году получил украинское гражданство. Долгое время входил в список самых богатых людей Украины. Был народным депутатом Украины, известен также как меценат и покровитель Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Ранее Зеленский заявил, что он не запрещал самому себе вести переговоры с Путиным, а скандальный запрет, по его версии, был введён якобы для таких фигур, как Новинский и Медведчук, чтобы предотвратить несанкционированные контакты от лица Украины.