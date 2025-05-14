В офисе Зеленского допустили переговоры в Стамбуле не на высшем уровне

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле 15 мая могут пройти не на высшем уровне. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, если президент России Владимир Путин не примет участие во встрече в Турции, то и Зеленский не будет в ней участвовать. Подоляк добавил, что решение об участии Киева в переговорах не на президентском уровне остаётся за Зеленским.