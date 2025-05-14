В офисе Зеленского допустили переговоры в Стамбуле не на высшем уровне
Подоляк: Переговоры с Россией в Стамбуле могут пройти не на президентском уровне
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Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле 15 мая могут пройти не на высшем уровне. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
По его словам, если президент России Владимир Путин не примет участие во встрече в Турции, то и Зеленский не будет в ней участвовать. Подоляк добавил, что решение об участии Киева в переговорах не на президентском уровне остаётся за Зеленским.
Напомним, ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства предложил встречу 15 мая в Стамбуле — там же, где Киев под давлением Запада сорвал диалог в 2022 году. Зеленский не сразу, но всё же дал согласие на встречу, а также подчеркнул, что будет лично ждать Владимира Путина в Стамбуле, хотя об участии первых лиц государства речи не шло. Кто окажется в составе делегации РФ, пока неизвестно. Тем временем выяснилось, что представители США прибудут в Стамбул только 16 мая.