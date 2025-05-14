Reuters: Уиткофф и Рубио полетят в Стамбул в пятницу, 16 мая

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что он вместе с государственным секретарём США Марко Рубио отправится в Стамбул в пятницу, 16 мая. Как передаёт агентство Reuters, визит состоится на фоне переговоров между Россией и Украиной, которые ранее были намечены на четверг.

По словам Уиткоффа, американская делегация планирует провести дополнительные консультации с международными посредниками и местными дипломатами.