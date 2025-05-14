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14 мая, 15:25

Reuters: Уиткофф и Рубио полетят в Стамбул в пятницу, 16 мая

Обложка © Wikipedia/ The White House, U.S. Departament of State

Обложка © Wikipedia/ The White House, U.S. Departament of State

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что он вместе с государственным секретарём США Марко Рубио отправится в Стамбул в пятницу, 16 мая. Как передаёт агентство Reuters, визит состоится на фоне переговоров между Россией и Украиной, которые ранее были намечены на четверг.

По словам Уиткоффа, американская делегация планирует провести дополнительные консультации с международными посредниками и местными дипломатами.

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Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямому диалогу без предварительных условий, выбрав для встречи, запланированной на 15 мая, Стамбул. Владимир Зеленский сначала поставил условие: участие возможно только после 30-дневного перемирия со стороны России. Позднее он изменил своё решение, известив, что будет ожидать российского лидера в Стамбуле.

Марина Фещенко
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