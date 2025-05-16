Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация, находящаяся в Стамбуле для возобновления прямых переговоров по урегулированию украинского конфликта, демонстрирует серьёзный подход и профессионализм.

По его словам, делегация уже почти сутки ожидает начала обсуждений, однако процесс затягивается со стороны Украины. Слуцкий подчеркнул, что российские переговорщики не поддаются провокациям и сосредоточены на поиске компромиссов, поскольку основная цель России заключается в достижении устойчивого мира и устранении первопричин конфликта.