«Расчистит затор»: Уиткофф высказался о возможном телефонном разговоре Путина и Трампа

Спецпосланник США Стив Уиткофф выразил оптимизм относительно предстоящего телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, запланированным на 19 мая. Уиткофф надеется, что эта беседа поможет продвинуться в урегулировании украинского конфликта.

«Я верю, что у президента будет успешный телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они знают друг друга. Президент полон решимости что-то сделать для мира на Украине», — заявил политик телеканалу ABC.