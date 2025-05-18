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18 мая, 13:59

«Расчистит затор»: Уиткофф высказался о возможном телефонном разговоре Путина и Трампа

Уиткофф: Разговор Путина и Трампа поможет разрешить конфликт на Украине

Стив Уиткофф. Обложка © ТАСС / LUDOVIC MARIN

Стив Уиткофф. Обложка © ТАСС / LUDOVIC MARIN

Спецпосланник США Стив Уиткофф выразил оптимизм относительно предстоящего телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, запланированным на 19 мая. Уиткофф надеется, что эта беседа поможет продвинуться в урегулировании украинского конфликта.

«Я верю, что у президента будет успешный телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они знают друг друга. Президент полон решимости что-то сделать для мира на Украине», — заявил политик телеканалу ABC.

Он добавил, что грядущая беседа может «расчистить затор» в урегулировании украинского конфликта, а усилия Вашингтона уже помогли сблизить позиции сторон.

Мерц захотел позвонить Трампу перед его разговором с Путиным
Мерц захотел позвонить Трампу перед его разговором с Путиным

Напомним, президент США планирует провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным в понедельник и сразу после этого созвониться с Владимиром Зеленским. Информацию о подготовке разговора между лидерами подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Алиса Хуссаин
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