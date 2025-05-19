«Не нужен мир»: В Госдуме раскрыли план Зеленского по срыву переговоров Путина и Трампа
Депутат Чепа: Зеленский будет препятствовать мирным инициативам Путина и Трампа
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Владимир Зеленский приложит все усилия, чтобы сорвать возможные договорённости между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Об этом aif.ru заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Основная задача Зеленского — сохранить свою власть. Поэтому ему не нужен мир», — указал парламентарий.
По его словам, Зеленский осознаёт, что после завершения конфликта лишится огромных денег, накопленных за годы правления и боевых действий. Он также понимает, что может потерять всё, включая собственную жизнь, поскольку перестанет быть нужным Западу и даже станет угрозой для некоторых спецслужб. Как пояснил Чепа, эти структуры могут захотеть устранить его как нежелательного свидетеля.
Напомним, сегодня, 19 мая, в 17:00 по московскому времени запланированы телефонные переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Это будет их первый диалог после разговора 18 марта, когда стороны обсуждали решение украинского кризиса, обстановку на Ближнем Востоке, а также актуальные вопросы российско-американского взаимодействия.