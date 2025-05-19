Владимир Зеленский приложит все усилия, чтобы сорвать возможные договорённости между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Об этом aif.ru заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Основная задача Зеленского — сохранить свою власть. Поэтому ему не нужен мир», — указал парламентарий.

По его словам, Зеленский осознаёт, что после завершения конфликта лишится огромных денег, накопленных за годы правления и боевых действий. Он также понимает, что может потерять всё, включая собственную жизнь, поскольку перестанет быть нужным Западу и даже станет угрозой для некоторых спецслужб. Как пояснил Чепа, эти структуры могут захотеть устранить его как нежелательного свидетеля.