Песков: Беседа Путина с Трампом пройдёт с учётом стамбульских переговоров
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Предстоящий телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом имеет большое значение, особенно в свете прошедших в Стамбуле переговоров, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разговор важный с учётом состоявшихся в Стамбуле переговоров», — заявил Песков.
Он отметил, что основные моменты переговоров в Кремле уже известны. Песков подчеркнул, что они будут ждать итогов беседы и предоставят максимально полную информацию.
Ранее хозяин Белого дома анонсировал предстоящий диалог в своей соцсети. Ключевыми темами станут урегулирование украинского конфликта и вопросы торговли между двумя странами. После разговора с Путиным Трамп планирует связаться с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.