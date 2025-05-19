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19 мая, 09:36

Песков: Беседа Путина с Трампом пройдёт с учётом стамбульских переговоров

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Предстоящий телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом имеет большое значение, особенно в свете прошедших в Стамбуле переговоров, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разговор важный с учётом состоявшихся в Стамбуле переговоров», — заявил Песков.

Он отметил, что основные моменты переговоров в Кремле уже известны. Песков подчеркнул, что они будут ждать итогов беседы и предоставят максимально полную информацию.

Трамп сообщил время телефонного разговора с Путиным
Трамп сообщил время телефонного разговора с Путиным

Ранее хозяин Белого дома анонсировал предстоящий диалог в своей соцсети. Ключевыми темами станут урегулирование украинского конфликта и вопросы торговли между двумя странами. После разговора с Путиным Трамп планирует связаться с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.

Алиса Хуссаин
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