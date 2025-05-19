Песков: Беседа Путина с Трампом пройдёт с учётом стамбульских переговоров

Предстоящий телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом имеет большое значение, особенно в свете прошедших в Стамбуле переговоров, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разговор важный с учётом состоявшихся в Стамбуле переговоров», — заявил Песков.

Он отметил, что основные моменты переговоров в Кремле уже известны. Песков подчеркнул, что они будут ждать итогов беседы и предоставят максимально полную информацию.