Путин в Сириусе проведёт заседание попечительского совета фонда «Талант и успех»
Обложка © Life.ru
В понедельник, 19 мая, президент России Владимир Путин посетит федеральную территорию «Сириус», где проведёт заседание попечительского совета фонда «Талант и успех». Помимо этого, глава государства осмотрит новую музыкальную школу и пообщается с её учениками.
«Сегодня президент работает в Сочи, его день посвящён вопросам, связанным с «Сириусом», —сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он напомнил, что проект «Сириус» был инициирован самим президентом и остается под его личным контролем.
«Центр развивается блестяще, и Путин, как председатель попечительского совета, внимательно следит за его прогрессом», — отметил представитель Кремля.
По его словам, повестка заседания будет традиционной: подведение итогов и обсуждение планов развития. Также президент посетит новую музыкальную школу, где юные музыканты представят творческие номера. В программе визита — общение с учащимися и посещение выставок.
Владимир Путин регулярно посещает федеральную территорию «Сириус» в Сочи, подчеркивая важность развития образования, науки и культуры в России. Так, весной прошлого года президент пообщался с иностранными студентами на площадке Всемирного фестиваля молодёжи, который проходил на площадке «Сириуса». А в ноябре 2023-го Владимир Путин осмотрел научное оборудование, производимое в России и Белоруссии, во время посещения выставки проекта «Наша лаба» в сочинском Парке науки и искусства «Сириус», где проходил Конгресс молодых учёных.