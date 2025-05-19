Путин в Сириусе проведёт заседание попечительского совета фонда «Талант и успех»

В понедельник, 19 мая, президент России Владимир Путин посетит федеральную территорию «Сириус», где проведёт заседание попечительского совета фонда «Талант и успех». Помимо этого, глава государства осмотрит новую музыкальную школу и пообщается с её учениками.

«Сегодня президент работает в Сочи, его день посвящён вопросам, связанным с «Сириусом», —сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что проект «Сириус» был инициирован самим президентом и остается под его личным контролем.

«Центр развивается блестяще, и Путин, как председатель попечительского совета, внимательно следит за его прогрессом», — отметил представитель Кремля.