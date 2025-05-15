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15 мая, 19:27

В Словении украли бронзовую скульптуру Мелании Трамп

Памятник Мелании Трамп в Словении. Обложка © ТАСС / AP

Памятник Мелании Трамп в Словении. Обложка © ТАСС / AP

Неизвестные похитили бронзовую скульптуру Мелании Трамп, которая была размещена неподалёку от города Севница в Словении — её родных мест. Об этом информирует агентство AFP, ссылаясь на представителя местной полиции. По его словам, сигнал о пропаже поступил в полицию 13 мая. На место происшествия выехали полицейские, проводится расследование.

Скульптура, изображающая первую леди США, была установлена на дереве поблизости от Севницы в 2020 году. Автор работы — американец Брэд Дауни, который с помощью этой инсталляции хотел обратить внимание на политику президента США Дональда Трампа в отношении миграции, напомнив, что Мелания сама — иммигрантка.

Ранее, в июле 2020 года, неподалёку от Севницы подожгли деревянную статую Мелании Трамп, появившеюся там в 2019 году.

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Ранее Life.ru сообщал, что в музее современного искусства в городе Монтеррей, Мексика, сотрудник учреждения случайно уронил скульптуру, созданную художником Живаго Дунканом. Это произведение искусства было частью выставки «Романтический примитивизм». Стоимость разрушенного объекта может достигать 2,6 миллиона рублей.

Александра Мышляева
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