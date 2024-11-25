Ульяновцев просят не воровать вязаные шапочки у скульптур колобков

Сотрудники литературного музея «Дом Языковых» недавно связали новую шапочку для мини-скульптуры колобка-гида, которая украшает бульвар Новый Венец в Ульяновске. Ранее головной убор колобка таинственным образом исчез, что вызвало беспокойство у местных жителей и туристов. Об этом сообщает портал Ulpressa.

Музей, озабоченный пропажей шапочки, решил не оставлять своего маленького друга без внимания и связать для него новый головной убор. В социальных сетях сотрудники музея обратились с просьбой к ульяновцам и туристам: «Не воровать наряды у нашего колобка!».

По их словам, благодаря этому аксессуару колобок становится «ещё более интересным, милым и теплым». Работники музея также подчеркнули, что этот жест — не просто акт заботы о скульптуре, но и напоминание о том, как важно быть добрее и внимательнее друг к другу.

«Мы не могли оставить нашего колобка без шапочки. Это не просто модный аксессуар, а забота о нашем маленьком друге. Пожалуйста, не снимайте и не воруйте его шапочку. Она помогает колобку быть еще более интересным, милым и теплым. Вместе мы можем сделать наш мир лучше и уютнее для всех, включая нашего любимого колобка».

Мини-скульптуры, включая колобка-гида, были установлены в рамках культурного проекта на бульваре Новый Венец. Локации, где они расположены, связаны с именами великих русских писателей и мыслителей, таких как Иван Гончаров, Николай Карамзин, Николай Языков, Сергей Аксаков, Денис Давыдов и Дмитрий Садовников. Эти памятники служат не только художественными объектами, но и напоминанием о богатой литературной истории Ульяновска.

Каждая мини-скульптура на бульваре Новый Венец имеет свое значение и связана с биографией тех или иных знаменитых личностей. Это своего рода «пешеходный музей», в котором можно пройтись и узнать больше о значимых событиях и фигурах русской культуры. Ульяновцы гордятся таким оригинальным способом увековечить память о своих известных земляках. Объекты стали не только частью городского ландшафта, но и важными ориентирами для туристов.