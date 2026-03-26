Путин: Некоторые сравнивают последствия событий на Ближнем Востоке с пандемией

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с эпидемией коронавируса, которая резко замедлила развитие всех регионов мира.

Глава государства подчеркнул, что прогнозировать последствия нынешнего кризиса сложно, и призвал «жить в тех условиях, в которых происходят обозначенные события».

«Правда, звучат уже оценки, что их можно сравнить с эпидемией коронавируса. А она, напомню, резко затормозила развитие всех без исключения регионов и континентов», — сказал политик.

