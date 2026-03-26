26 марта, 12:40

Путин: Некоторые сравнивают последствия событий на Ближнем Востоке с пандемией

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с эпидемией коронавируса, которая резко замедлила развитие всех регионов мира.

Глава государства подчеркнул, что прогнозировать последствия нынешнего кризиса сложно, и призвал «жить в тех условиях, в которых происходят обозначенные события».

«Правда, звучат уже оценки, что их можно сравнить с эпидемией коронавируса. А она, напомню, резко затормозила развитие всех без исключения регионов и континентов», — сказал политик.

Песков напомнил о предупреждении Путина по Ирану и ударе по энергорынку
Песков напомнил о предупреждении Путина по Ирану и ударе по энергорынку

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остаётся верным другом и надёжным партнёром Ирана в трудные времена. В поздравлении с Наврузом, опубликованном пресс-службой Кремля, он пожелал народу Исламской Республики достойно преодолеть все испытания.

Николь Вербер
