Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 10:54

Китайские туристы являются лидерами по въезду в Россию, заявили в АТОР

Обложка © magnific / jcomp

Обложка © magnific / jcomp

Китай способен занять лидирующую позицию в зимнем расписании, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, комментируя продление безвизового режима с Россией до конца 2027 года. По его словам, совокупно россияне совершили 2,5 миллиона поездок в КНР.

Китайские туристы, в свою очередь, являются лидерами по въездному турпотоку в Россию. Поднебесная уже ощутила выгоду от прямого взаимного туризма. Из-за недоступности Ближнего Востока ожидается значительный прирост путешествий в Китай во втором квартале 2026 года, то есть будет новый абсолютный рекорд.

«Итоги будут видны по окончании этого лета. Но в любом случае ответный шаг, я думаю, с нашей стороны будет синхронно представлен. И тем самым китайские туристы продолжат оставаться лидерами по въезду», — заключил собеседник RT.

Турпоток между Россией и Китаем заметно вырос после введения взаимного безвиза
Турпоток между Россией и Китаем заметно вырос после введения взаимного безвиза

Ранее сообщалось, что Китай продлил безвизовый режим с Россией до конца 2027 года. Россияне с обычными паспортами могут въезжать в КНР для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, отметили в МИД КНР. Президент РФ Владимир Путин подтвердил продление безвиза. По его словам, отношения между Россией и КНР дают хорошие результаты — увеличиваются туристические и другие виды обменов между странами.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Китай
  • Путешествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar