Китайские туристы являются лидерами по въезду в Россию, заявили в АТОР

Китай способен занять лидирующую позицию в зимнем расписании, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, комментируя продление безвизового режима с Россией до конца 2027 года. По его словам, совокупно россияне совершили 2,5 миллиона поездок в КНР.

Китайские туристы, в свою очередь, являются лидерами по въездному турпотоку в Россию. Поднебесная уже ощутила выгоду от прямого взаимного туризма. Из-за недоступности Ближнего Востока ожидается значительный прирост путешествий в Китай во втором квартале 2026 года, то есть будет новый абсолютный рекорд.

«Итоги будут видны по окончании этого лета. Но в любом случае ответный шаг, я думаю, с нашей стороны будет синхронно представлен. И тем самым китайские туристы продолжат оставаться лидерами по въезду», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что Китай продлил безвизовый режим с Россией до конца 2027 года. Россияне с обычными паспортами могут въезжать в КНР для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, отметили в МИД КНР. Президент РФ Владимир Путин подтвердил продление безвиза. По его словам, отношения между Россией и КНР дают хорошие результаты — увеличиваются туристические и другие виды обменов между странами.