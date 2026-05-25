Россиянам объяснили, почему не стоит спать с открытым окном летом

Врач общей практики Красногорской клинической больницы Анна Говтва рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», кому опасно спать с открытым окном. В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертонией, ишемией, аритмией), а также пожилые пациенты и диабетики. Холодный воздух вызывает сужение сосудов, повышение давления и усиление работы сердца.

«У человека с уже существующими проблемами это может спровоцировать ночной скачок давления, приступ стенокардии или даже инфаркт, особенно если температура в спальне опускается ниже 15 градусов», — пояснила врач.

Осторожными нужно быть и аллергикам с астмой: через окно попадают пыльца, пыль и выхлопные газы. Оптимальный вариант — проветрить комнату за 1–2 часа до сна, а затем закрыть окно или оставить небольшую щель без сквозняка. Комфортная температура для сердечников — 18–22 градуса, без резких перепадов и потоков холодного воздуха.

Ранее Life.ru писал, что кондиционер провоцирует пневмонию при неправильном использовании. По данным учёных, в результате отсутствия притока свежего кислорода в крови повышается концентрация углекислого газа, что провоцирует сонливость и быструю утомляемость.