Крапивой — по половым органам: Уролог рассказал, какими народными методами россияне врачуют срамные недуги

Россияне пытаются лечить интимные заболевания и проблемы с мочеиспусканием крапивой, иглоукалыванием, отварами и даже обращением к шаманам. Врач уролог-андролог Андрей Смерницкий предупредил в беседе с Life.ru, что подобное самолечение может привести к осложнениям и серьёзным нарушениям функций органов.

Чаще всего, например, пациенты при эректильной дисфункции крапивой себе бьют по половым органам — конечно же, это не работает. Кто-то занимается иглоукалыванием при эректильной дисфункции или нарушениях мочеиспускания Андрей Смерницкий врач уролог-андролог

По словам врача, некоторые пациенты также пьют различные отвары, сборы и чаи, а при проблемах с потенцией обращаются к шаманам и колдунам. При этом эффективность подобных методов не доказана, а некоторые средства могут оказаться опасными и даже вызвать отравление.

Смерницкий отметил, что в последние 3–5 лет пациентов, которые сначала пытаются лечиться народными средствами, стало меньше. Он связал это в том числе с популяризацией медицины и повышением медицинской грамотности населения.

Однако один из распространённых народных способов врач считает не настолько бесполезным. При камнях в нижней трети мочеточника горячая ванна может способствовать расслаблению гладкой мускулатуры и облегчить выход небольшого конкремента.

В некоторых случаях специалист допускает и употребление пива. По его словам, напиток способен увеличить диурез и усилить поток мочи, что может помочь продвижению камня, однако такой вариант подходит только пациентам, которые не склонны злоупотреблять алкоголем.

При этом врач призвал не откладывать обращение за медицинской помощью. Чем раньше заболевание диагностировано, тем выше вероятность эффективного лечения и ниже риск серьёзных осложнений.

Кстати, крапиву можно использовать и более грамотно. Ранее ботаник рассказала Life.ru о 10 полезных растениях, которые нельзя выкидывать с грядки, даже если они кажутся вам надоедливыми сорняками. К примеру, двудомная крапива — это кладезь железа и витаминов.