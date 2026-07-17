Кровавый кашель и «дерево в почках»: В Москве подросток стал инвалидом после двух месяцев курения вейпа

В Москве у 14-летнего подростка развилось тяжелое поражение легких после двух месяцев систематического курения вейпа. Школьник поступил в детскую больницу с высокой температурой, сухим кашлем и слабостью. Родители предполагали вирусную инфекцию, однако лечение не помогло. Флюорография не выявила отклонений, но компьютерная томография показала характерные изменения в легочной ткани — так называемый рисунок «дерево в почках».

Состояние юного пациента продолжало ухудшаться: появился кашель с кровью, возникла одышка даже в состоянии покоя, а уровень кислорода в крови снизился. Подростка перевели в реанимацию и начали кислородную терапию.

Лишь после этого, как утверждает Baza, мальчик признался врачам, что на протяжении двух месяцев регулярно пользовался вейпом. Медики поставили диагноз «острое токсическое поражение легких». После месяца лечения подростка выписали, однако ему выдали направление на оформление инвалидности.