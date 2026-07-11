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11 июля, 17:31

В Подмосковье 14-летний школьник отравился вейпом и потерял сознание

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В подмосковной Яхроме 14-летний школьник госпитализирован с острым отравлением парами электронной сигареты. Инцидент произошёл сегодня около пяти утра, сообщает Telegram-канал SHOT.

Чтобы скрыть курение от родителей, подросток заперся в ванной комнате. Однако внезапно ему стало плохо, и он потерял сознание, упав на пол. Мать обнаружила сына лишь спустя некоторое время и немедленно вызвала скорую помощь. По предварительным данным, у парня диагностировано острое токсическое отравление. Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как средней тяжести. Врачи продолжают наблюдение за пациентом.

Тяготы нетрадиционной жизни вынуждают геев* массово присасываться к вейпам, узнали учёные
Тяготы нетрадиционной жизни вынуждают геев* массово присасываться к вейпам, узнали учёные

Ранее в Бурятии 14-летний подросток был экстренно госпитализирован в реанимацию с острой гипоксией после курения электронной сигареты. У него пошла пена с кровью изо рта, начались судороги, он не мог говорить и путал слова; врачи исключили инсульт, но предупредили, что никотин из вейпа токсически воздействует на незрелый мозг подростков, угнетая жизненно важные центры, и сейчас его состояние стабильно под наблюдением.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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