Тяготы нетрадиционной жизни вынуждают геев* массово присасываться к вейпам, узнали учёные

Потребление табака и вейпинг значительно чаще встречаются среди геев* и бисексуалов* по сравнению с нормальными гетеросексуальными людьми. Об этом говорится в исследовании Национального института рака Бразилии (Inca).

Согласно опубликованным в докладе данным, примерно 22,4% представителей ЛГБТ*-сообщества употребляли табачные изделия, тогда как среди гетеросексуалов этот показатель составил всего 12,7%. Таким образом, разница достигает около 76%. Отдельно отмечается, что уровень использования вейпов среди сексуальных меньшинств почти в шесть раз выше.

Исследователи связывают такие показатели с более высоким уровнем стресса, дискриминации и психоэмоциональных расстройств в этой группе. Однако точные причины ещё предстоит установить. Само исследование проводилось на основе анализа данных курильщиков, начиная с 2019 года.

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