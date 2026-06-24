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24 июня, 07:16

«Это ошибка выжившего»: Нарколог развеял миф, что алкоголики живут дольше

Нарколог Шуров объяснил, что долголетие алкоголиков — это «ошибка выжившего»

Обложка © freepik / jcomp

Обложка © freepik / jcomp

Алкоголики вовсе не живут дольше, чем непьющие люди, а утверждения в обратном являются не более чем недостоверной информацией, основанной на исключении из правил. Об этом рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров в своём YouTube-канале.

«Это иллюзия долголетия. Вы видите человека в 50 лет, который всё ещё держится. Но вы не видите, сколько его сверстников уже погибли из-за циррозов, инфарктов или несчастных случаев. Это ошибка выжившего», — объяснил он.

Как правило, большая часть злоупотребляющих спиртным людей умирает раньше среднего возраста, просто статистика на этот счёт не ведётся, и никто не заостряет внимания на факте гибели пьющих сограждан. Врач добавил, что есть случаи, когда алкоголики жили долго, но это очень редко и зачастую объясняется «прочной генетикой».

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Ранее Life.ru писал, что алкоголь перестал быть главным атрибутом праздников у зумеров. Меньше всего спиртного употребляют на Северном Кавказе — в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Среди молодёжи на первое место выходят игромания, лудомания, курение вейпов и употребление психостимуляторов.

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Татьяна Миссуми
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