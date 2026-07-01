Школьника с кровавой пеной и судорогами доставили в реанимацию из-за вейпа

В Бурятии 14-летний подросток попал в реанимацию после курения электронной сигареты. У школьника во время госпитализации пошла пена с кровью изо рта и начались судороги. Врачи отметили, что если бы они не успели вовремя, у подростка мог случиться инсульт, сообщает Республиканский наркологический диспансер.

Парня экстренно госпитализировали накануне с диагнозом острая гипоксия — кислородное голодание мозга. Его поместили в республиканский наркологический диспансер. Врач-психиатр-нарколог ГАУЗ РНД РБ Анна Нагаслаева рассказала, что парень поступил с чёткими симптомами инсульта: не мог говорить, путал слова и фразы. Позже нейрохирург исключил этот диагноз. Сейчас состояние школьника стабильное, он остаётся под наблюдением медиков.

«Никотин от вейпа проникает через гематоэнцефалический барьер, который у подростков плохо развит, и токсически воздействует на центральную нервную систему, как любые психоактивные вещества. Это может угнетать сознание, дыхательный и сердечно-сосудистый центры», — предупредила Нагаслаева.

Ранее в Перми у здания радиотехнического колледжа нашли без сознания студента, который перед этим плотно затянулся вейпом. По предварительным данным, это и спровоцировало у него приступ эпилепсии. Прохожие ученики делали ему массаж сердца и искусственное дыхание до приезда скорой, после чего его госпитализировали и поместили в реанимацию.