Роспотребнадзор начал проверку конфет-вейпов после публикации SHOT ПРОВЕРКИ

Управление Роспотребнадзора по Москве организовало лабораторные исследования сахарной пудры «Свистец», которая внешне имитирует электронные сигареты. В случае выявления нарушений к производителю и продавцам будут применены меры административного воздействия.

Проверка началась после обращения главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова. Поводом для депутатского запроса стала публикация SHOT ПРОВЕРКИ о конфетах, стилизованных под вейпы.

В ведомстве отметили, что использованные в продукции ароматизаторы относятся к искусственным, поскольку не имеют маркировки «натуральный продукт». При этом технический регламент Таможенного союза предусматривает использование в продукции для детского питания только натуральных ароматизаторов.

Также Роспотребнадзор подтвердил, что обязательная надпись о возможном влиянии красителей Е102 и Е129 на активность и внимание детей на упаковке присутствует. Кроме того, ведомство направило в Ассоциацию компаний интернет-торговли информацию с призывом принять меры по недопущению дистанционной продажи продукции, не соответствующей требованиям законодательства и потенциально создающей риски для здоровья.

Ранее Госдума приняла закон о лицензировании оборота табачных изделий и никотинсодержащих товаров. Соответствующий законопроект разработан Минфином под кураторством вице-премьера — главы аппарата Правительства Дмитрия Григоренко. Инициатива вводит строгие правила для оптовой и розничной торговли. Продажа подобных товаров теперь потребует специального разрешения.