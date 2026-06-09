Госдума разрешила регионам запрещать розничную продажу вейпов

Госдума приняла закон о лицензировании оборота табачных изделий и никотинсодержащих товаров. Инициатива, предложенная правительством РФ, вводит строгие правила для оптовой и розничной торговли. Продажа подобных товаров теперь потребует специального разрешения.

Надзор за соблюдением новых норм возложен на Росалкогольтабакконтроль. Именно это ведомство займется выдачей и аннулированием лицензий. Требования к участникам рынка ужесточаются: предпринимателям необходимо иметь торговую точку площадью не менее 5 кв. м, быть зарегистрированными в системе маркировки и не иметь налоговых долгов.

Региональные власти получили право устанавливать дополнительные ограничения. В частности, они могут требовать увеличения минимальной торговой площади до 10 кв. м. Кроме того, субъекты РФ смогут определять границы территорий, прилегающих к школам и детским садам, где реализация данной продукции будет полностью запрещена.

Главное нововведение касается права регионов на радикальные меры. В период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года местные власти смогут самостоятельно вводить полный запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.

Процесс внедрения лицензирования будет поэтапным. С 1 октября 2026 года вводится обязательное наличие лицензий для торговли, а с 1 марта 2027 года деятельность без них станет незаконной. Также с 1 сентября 2027 года заработает система прослеживаемости товара через платформу «Честный знак», что позволит контролировать весь путь продукции от поставщика до прилавка.

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