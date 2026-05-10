В конфетах «Степ» из «Дикси» обнаружили живых личинок моли

Жительница Ярославля обнаружила личинок моли в развесных конфетах, купленных в магазине. После чаепития насекомые, по её словам, распространились по кухне и начали вылупляться в квартире. Об этом стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ.

В конфетах «Степ» обнаружили личинок моли, часть насекомых вылупилась дома. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Девушка заказала около 300 граммов развесных конфет «Степ» в доставке из магазина «Дикси». Позднее она вместе с мужем обнаружила на фантиках и самих сладостях паутину и живых личинок. При более внимательном осмотре, как утверждает покупательница, внутри конфет также были заметны куколки насекомых.

Весь пакет сладостей пришлось выбросить, однако часть личинок, по её словам, успела выбраться из упаковки. Позже на кухне появились уже взрослые особи моли. Пострадавшая обратилась в магазин, после чего ей вернули часть стоимости покупки.

Она также отметила, что на развесных конфетах отсутствовала маркировка, из-за чего невозможно определить дату производства. По мнению девушки, неплотная упаковка и условия хранения могли привести к появлению насекомых в сладостях.

Ранее жительница Волгодонска заявила о нарушении санитарных норм в одном из магазинов сети «Магнит» при работе с хлебобулочной продукцией. Неупакованные буханки перевозили по торговому залу в загрязнённой тележке, после чего сотрудники раскладывали их по пакетам и на полки без использования перчаток.