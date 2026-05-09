В одном из магазинов сети «Магнит» в Волгодонске местная жительница зафиксировала нарушение санитарных норм при обращении с хлебом. Об этом стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ.

В магазине Волгодонска хлеб развозят в грязной тележке и раскладывают руками. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По её словам, неупакованные буханки перевозили по залу магазина в загрязнённой тележке, после чего сотрудники раскладывали продукцию по пакетам и полкам без использования перчаток. Женщина подошла к администрации с ребёнком и указала на нарушение, однако, как она утверждает, получила ответ, что хлеб поступает именно в таком виде и схема работы меняться не будет.

Подобные действия противоречат санитарным требованиям: продукты питания должны быть защищены от внешнего загрязнения, а контакт с необработанными поверхностями исключён. Также правила предполагают, что при фасовке и выкладке сотрудники обязаны соблюдать личную гигиену и использовать средства защиты.

Ранее московский ресторан Джонджоли оказался в центре проверки Роспотребнадзора после сообщений о нарушениях санитарных норм. В блюдах заведения специалисты обнаружили кишечную палочку и микробное загрязнение.