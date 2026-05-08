8 мая, 12:27

Кишечная палочка на десерт: «Джонджоли» заплатит за опасные хинкали

Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков

Московский ресторан «Джонджоли» на Пятницкой улице привлекут к административной ответственности после проверки Роспотребнадзора. В блюдах заведения нашли кишечную палочку и микробное загрязнение, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Внеплановый аудит провели после того, как тайные агенты канала зафиксировали нарушения: сотрудники готовили без перчаток и в уличной одежде, посуду и овощи как следует не мыли. Специалисты ведомства также обнаружили пересечение потоков сырья и готовой еды, несоблюдение товарного соседства и хранение продукции без полной маркировки.

Роспотребнадзор отобрал четыре пробы готовых блюд. В двух из них выявили кишечную палочку и превышение допустимого уровня микробов. Опасные позиции уже убрали из меню.

Ранее аналогичные показатели лабораторно подтвердились в ассорти пхали, тёплом салате с курицей и шампиньонами, сациви из курицы, а также в запечённых шампиньонах с сулугуни. Ресторану выдали предписание устранить все нарушения до 20 мая.

Юридическое лицо привлекут по статье о нарушении требований технических регламентов. «Джонджоли» грозит штраф в размере от 300 до 600 тысяч рублей.

Ранее в SHOT ПРОВЕРКЕ обратили внимание на рост цен на попкорн в российских кинотеатрах: за год стоимость порции подскочила примерно на четверть. В 2025 году 100-граммовый стакан десерта стоил посетителям около 450 рублей. Теперь же его цена подскочила до 560 рублей. Это вызвало волну негодования у зрителей.

Александра Мышляева
