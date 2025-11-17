Откачивали друзья: Студент забился в приступе эпилепсии и попал в реанимацию после затяжки вейпом
В Перми возле радиотехнического колледжа на улице Танкистов был обнаружен ученик без сознания. Оказалось, что перед этим он плотно затянулся вейпом. Об этом сообщает Mash.
По предварительным данным, электронная «дудка» спровоцировала у парня приступ эпилепсии. Повезло, что в это время рядом были другие ученики. Они делали ему массаж сердца и искусственное дыхание, пока не приехала скорая помощь. Студента в итоге увезли в больницу, а позже поместили в реанимацию. Сейчас за ним приглядывают врачи.
Ранее Life.ru рассказал, что в Госдуме планируют обсудить подходы к возможному запрету на продажу вейпов в России.
В заседании примут участие представители всех фракций, а также Правительства, МВД, Минздрава и Роспотребнадзора. Известно, что президент РФ Владимир Путин одобрил такую идею.
