17 ноября, 12:36

Откачивали друзья: Студент забился в приступе эпилепсии и попал в реанимацию после затяжки вейпом

Студента нашли с приступом эпилепсии у колледжа в Перми после затяжки вейпом

Обложка © Life.ru

В Перми возле радиотехнического колледжа на улице Танкистов был обнаружен ученик без сознания. Оказалось, что перед этим он плотно затянулся вейпом. Об этом сообщает Mash.

По предварительным данным, электронная «дудка» спровоцировала у парня приступ эпилепсии. Повезло, что в это время рядом были другие ученики. Они делали ему массаж сердца и искусственное дыхание, пока не приехала скорая помощь. Студента в итоге увезли в больницу, а позже поместили в реанимацию. Сейчас за ним приглядывают врачи.

В Петербурге могут первыми в России запретить продажу вейпов
Ранее Life.ru рассказал, что в Госдуме планируют обсудить подходы к возможному запрету на продажу вейпов в России.

В заседании примут участие представители всех фракций, а также Правительства, МВД, Минздрава и Роспотребнадзора. Известно, что президент РФ Владимир Путин одобрил такую идею.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Владимир Озеров
