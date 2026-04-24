Врачи назвали последствия «попкорновой болезни» вейперов

В Подмосковье и других регионах России врачи всё чаще выявляют «попкорновую болезнь» у любителей вейпов. Тяжёлое поражение лёгких может развиться уже через несколько недель парения. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала пульмонолог Елена Пятикова.

«Попкорновая болезнь» — это бронхиолит, воспаление мелких бронхов из-за токсинов. Главный виновник — диацетил, ароматизатор в жидкостях для вейпов.

К ранним признакам относят сухой кашель, одышку при нагрузке, свистящее дыхание, жжение в груди. Многие списывают это на простуду и продолжают парить.

«Если симптомы не проходят, усиливаются ночью или при активности, это повод немедленно обратиться к пульмонологу», — подчеркнула врач.

Без лечения и отказа от вейпа процесс необратим. У курильщика падает дыхательный объём, формируется хроническая болезнь. В критических случаях возможен летальный исход. Чем раньше выбросить вейп, тем выше шанс сохранить здоровье.

