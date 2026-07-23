«Мода — не строгий свод правил»: Стилист посоветовал не сжигать кожаные брюки по примеру Шамана

Не стоит следовать примеру певца SHAMAN и отказываться от кожаных брюк. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал стилист Владимир Дубинин. Эксперт отметил, что мода на кожу остаётся актуальной, а дизайнеры каждый сезон продолжают переосмысливать этот материал, предлагая новые цвета, фактуры и необычные варианты кроя.

Сжигание штанов, которое Шаман наглядно продемонстрировал, — это, по всей видимости, не просто эпатаж, а его глубоко личный ритуал. Как мне кажется, таким образом он символически прощается со своим европейским прошлым, с привычным «рок-стилем», чтобы войти в новую главу своей творческой биографии, которую он позиционирует как «славянский стиль» Владимир Дубинин Стилист

По словам специалиста, базовые кожаные вещи точно не стоит убирать из гардероба. Главный секрет современного образа, считает собеседник Life.ru, заключается не в отказе от материала, а в том, чтобы грамотно сочетать его с другими фактурами, обувью и аксессуарами.

В качестве одного из своих любимых вариантов Дубинин назвал широкие кожаные джинсы. По его мнению, такую вещь легко сочетать с грубыми кроссовками, создавая расслабленный образ в уличном стиле.

Для женского гардероба стилист предложил другие сочетания. Кожа, по его словам, хорошо смотрится с элегантными туфлями на каблуке или казаками — такая комбинация одновременно добавляет образу дерзости и шарма.

Дубинин также отметил, что каждому жизненному этапу могут соответствовать собственные предпочтения и внутренние изменения. Кто-то меняет причёску, кто-то музыкальные вкусы, а кто-то полностью пересматривает гардероб — и, по мнению эксперта, в этом нет ничего необычного.

«Мода — это инструмент самовыражения, а не строгий свод правил. Поэтому, экспериментируя с трендами, важно аккуратно и деликатно подчёркивать свои достоинства, при этом ни в коем случае не растеряв собственную индивидуальность. Ведь, согласитесь, именно уникальность делает нас по-настоящему стильными! Проще говоря, советую не следовать примеру исполнителя и оставить кожаные брюки в гардеробе», — заключил стилист.

Напомним, ранее Shaman отказался от одной из главных фишек своего образа — обтягивающих кожаных штанов. В новом видео он бросил их в печь под песню «Братья-славяне» и заявил, что прощается с тем, что долго вызывало споры и домыслы. Артист пообещал показать «нового Shaman» на юбилейном концерте 22 ноября в Кремле.