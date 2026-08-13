«Стиль и мода — разные понятия»: Назван главный тренд 2027 года

В 2027 году в моде усилится курс на облегающие силуэты, которые подчёркивают контуры тела, а оверсайз продолжит сдавать позиции, спрогнозировал стилист Алексей Сухарев. По его мнению, возвращение к slim-силуэтам достигнет пика к 2027–2028 годам.

Речь при этом идёт не столько об откровенной одежде, сколько о более заметном акценте на фигуре. Одним из характерных приёмов станет прозрачность — таких вещей, как считает эксперт, в ближайшие годы будет всё больше.

При этом одного универсального направления он не ждёт. Современная мода оставляет большой выбор кроя, силуэтов и цветов, поэтому человек может ориентироваться на собственный образ, а не полностью подстраиваться под тренды.

«Стиль и мода — это два разных понятия», — подчеркнул собеседник Леди Mail, добавив, что собственный стиль должен оставаться основой, тогда как мода лишь даёт инструменты для его развития.