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13 августа, 09:06

«Стиль и мода — разные понятия»: Назван главный тренд 2027 года

Стилист Сухарев: Главным трендом 2027 года станет slim-силуэт

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 2027 году в моде усилится курс на облегающие силуэты, которые подчёркивают контуры тела, а оверсайз продолжит сдавать позиции, спрогнозировал стилист Алексей Сухарев. По его мнению, возвращение к slim-силуэтам достигнет пика к 2027–2028 годам.

Речь при этом идёт не столько об откровенной одежде, сколько о более заметном акценте на фигуре. Одним из характерных приёмов станет прозрачность — таких вещей, как считает эксперт, в ближайшие годы будет всё больше.

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При этом одного универсального направления он не ждёт. Современная мода оставляет большой выбор кроя, силуэтов и цветов, поэтому человек может ориентироваться на собственный образ, а не полностью подстраиваться под тренды.

«Стиль и мода — это два разных понятия», — подчеркнул собеседник Леди Mail, добавив, что собственный стиль должен оставаться основой, тогда как мода лишь даёт инструменты для его развития.

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Борис Эльфанд
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