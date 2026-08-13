«Стиль и мода — разные понятия»: Назван главный тренд 2027 года
Стилист Сухарев: Главным трендом 2027 года станет slim-силуэт
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В 2027 году в моде усилится курс на облегающие силуэты, которые подчёркивают контуры тела, а оверсайз продолжит сдавать позиции, спрогнозировал стилист Алексей Сухарев. По его мнению, возвращение к slim-силуэтам достигнет пика к 2027–2028 годам.
Речь при этом идёт не столько об откровенной одежде, сколько о более заметном акценте на фигуре. Одним из характерных приёмов станет прозрачность — таких вещей, как считает эксперт, в ближайшие годы будет всё больше.
При этом одного универсального направления он не ждёт. Современная мода оставляет большой выбор кроя, силуэтов и цветов, поэтому человек может ориентироваться на собственный образ, а не полностью подстраиваться под тренды.
«Стиль и мода — это два разных понятия», — подчеркнул собеседник Леди Mail, добавив, что собственный стиль должен оставаться основой, тогда как мода лишь даёт инструменты для его развития.
Ранее пышным львицам предложили стильную альтернативу леопардовым лосинам. Кроме того, стилисты объяснили, почему скинни — худший выбор для русского мужчины.
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